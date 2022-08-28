В Волгограде во дворе 5-этажки наркоман зарезал молодого парня

В Красноармейском районе Волгограда накануне зарезали молодого мужчину. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел во дворе пятиэтажного дома № 93 по улице Удмуртской.
— Мужчина погиб от ножевого ранения в область груди, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пострадавший скончался на месте.
Со слов очевидцев, погибший вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. По одной из версий, нападавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. По не подтвержденной официальной информации, подозреваемый в совершении преступления задержан.
ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
Фото: Подслушано. Волгоград. Красноармейский. / vk.com
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