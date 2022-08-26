В Волгограде с 1 сентября заработает инфекционный роддом

В Краснооктябрьском районе Волгоградской области на базе больницы № 5 вновь начнет принимать пациентов профильный инфекционный роддом. Как сообщает ИА «Высота 102», медучреждение рассчитано на 74 койко-места.

— Открытие инфекционного отделения на базе роддома позволит централизовано и комплексно оказывать узкопрофильную помощь будущим мамам и родившим женщинам с подтвержденным коронавирусом, — сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Такая практика уже хорошо зарекомендовала себя в предыдущие волны распространения COVID-19.

Лечебное учреждение открывают по поручению губернатора Андрея Бочарова. Также в Волгоградской области продолжается прививочная кампания среди планирующих беременность и уже беременных женщин.

Вакцинацию прошли более 6000 будущих мам из них 4400 — на этапе подготовки к беременности. По словам специалистов, беременные женщины наиболее уязвимы к ковид-инфекции. Коронавирус негативно влияет на здоровье женщины и еще нерожденного ребенка. Врачи рекомендуют пройти курс вакцинации, как беременным, так и ближайшему окружению будущих мам. Женщинам необходимо вакцинироваться период подготовки к беременности, либо уже в разрешенные сроки.

В регионе продолжается работа усилению оперативной диагностики ковид-19. Все поликлиники региона, роддома, женские консультации, многопрофильные стационары, а также службы СМП обеспечены экспресс-тестами для выявления вируса. Благодаря этому медики в кратчайшие сроки могут принять решение о дальнейшей тактике лечения. Тест-системы определяют наличие инфекции вне зависимости от штамма COVID-19.

Ранее губернатор поставил задачи перед региональной системой здравоохранения и профильными ведомствами на случай возможного осложнения эпидситуации.

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