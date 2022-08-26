







В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвердился у 489 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперштаба.





Это самый высокий показатель заболеваемости за последние месяцы. При этом благополучно выздоровели 67 человек. Однако госпитализировать пришлось больше – 77 человек.





Всего в Волгоградской области уже более 7 тысяч жителей лечатся от коронавируса.



