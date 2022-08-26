Общество 26.08.2022 12:26
0
26.08.2022 12:26
В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвердился у 489 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперштаба.
Это самый высокий показатель заболеваемости за последние месяцы. При этом благополучно выздоровели 67 человек. Однако госпитализировать пришлось больше – 77 человек.
Всего в Волгоградской области уже более 7 тысяч жителей лечатся от коронавируса.
Во дворах Волгограда установят более 700 новых скамеек26.08.2022 15:48
Общество 26.08.2022 15:48
Москвичи выбирают Волгоград для туризма чаще, чем другие россияне26.08.2022 14:51
Общество 26.08.2022 14:51
В Волгограде с 1 сентября заработает инфекционный роддом26.08.2022 13:14
Общество 26.08.2022 13:14
Приставы арестовали 10 автомобилей волгоградцев на парковке «Акварели»26.08.2022 13:05
Общество 26.08.2022 13:05
В Волгограде сотрудник салона сотовой связи заблокировал перевод денег пенсионерки мошенникам26.08.2022 12:50
Общество 26.08.2022 12:50
«Сначала думала, что попугай»: редкого воробья-альбиноса приютили в Волгоградской области26.08.2022 12:39
Общество 26.08.2022 12:39
В преддверии Дня знаний на «Красном Октябре» состоялся праздник для детей сотрудников26.08.2022 12:14
Общество 26.08.2022 12:14
В Волгограде зачистили стихийную свалку возле кладбища26.08.2022 12:12
Общество 26.08.2022 12:12
В Волгограде высказались о дистанте для школьников26.08.2022 11:21
Общество 26.08.2022 11:21
Санкции не помеха: промышленность Волгоградской области показала рост26.08.2022 10:42
Общество 26.08.2022 10:42
Дополнительная электричка 27 августа отвезет болельщиков «Ротора» в Волжский26.08.2022 10:11
Общество 26.08.2022 10:11
В Волгограде детей из школы № 82 лишили отдельного класса26.08.2022 09:53
Общество 26.08.2022 09:53
«Начали давать заднюю»: Собчак возмутила цензура в театре Волгограда25.08.2022 21:01
Общество 25.08.2022 21:01
Сотрудник волгоградского банка спас накопления пенсионерки от мошенников25.08.2022 19:15
Общество 25.08.2022 19:15
В Волгограде отказали в жалобе мужу погибшей роженицы Елены Мачкалян25.08.2022 18:29
Общество 25.08.2022 18:29