Общество

В Волгограде оперштаб и клинсовет по COVID-19 возобновляют работу

Общество 08.08.2022 11:27
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08.08.2022 11:27


В Волгоградской области готовятся к принятию ряда мер в случае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе усложнится. Как сообщает ИА «Высота 102», совещание на эту тему провел сегодня, 8 августа губернатор Андрей Бочаров. 

Напомним, в  России ежедневная заболеваемость за прошедший месяц выросла уже в шесть раз, а в 15 регионах нашей страны темпы роста заболеваемости настораживающе высокие. Такие тенденции не исключают осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и на территории Волгоградской области. 

При этом пока резкого роста заболеваемости в регионе не фиксируется.  Выявление ковида происходит, как правило, в ходе плановых обследований, диспансеризаций, а обращения по признакам заболевания пока носят единичный характер. Кроме того, как правило, заболевание проходит в легкой форме и требует исключительно амбулаторного сопровождения. Эксперты отмечают, что и за рубежом, и в России сегодня распространяются в основном подвиды штамма «омикрон».

- Мы уже сталкивались с ним и знаем его особенности: он стремительно распространяется и представляет наибольшую опасность для детей, людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Мы также должны иметь ввиду, что осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации может совпадать с массовым возвращением жителей Волгоградской области из отпусков, детей и студентов — с мест летнего отдыха и оздоровления, что может ускорить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, по мнению и прогнозам специалистов, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в этом году может совпасть с традиционным осенним ростом числа простудных заболеваний, — отметил Андрей Бочаров.

В связи с вышеизложенным глава региона поручил принять ряд мер для повышения готовности Волгоградской области в случае осложнения ситуации: 

— возобновить работу оперативного штаба и клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в

режиме готовности к возможному осложнению ситуации;

— рабочим группам оперштаба провести встречи с руководителями предприятий и организаций реального сектора экономики для выработки предложений по предупреждению взрывного распространения коронавирусной инфекции и сохранения экономической деятельности предприятий и организаций в условиях возможного осложнения ситуации. Предложения представить на ближайший оперативный штаб, который подготовить и провести в течение месяца;

— актуализировать межведомственный план действий в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области, в том числе план развертывания дополнительного инфекционного коечного фонда, укрепления амбулаторно-поликлинического звена, обеспечения медучреждений и аптечной сети достаточными объемами и запасами лекарственных средств, усиления кадрового состава системы здравоохранения. Обеспечить продолжение тестирования жителей Волгоградской области на наличие коронавирусной инфекции согласно планам и заданиям;

— продолжить разъяснительную работу с населением по профилактике заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией;

— активизировать проведение прививочной кампании от коронавирусной инфекции с задачей повышения уровня коллективного иммунитета в регионе.

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