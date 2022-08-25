Прививка вместе с шоппингом: в Волгоградской области в ТЦ снова открылись пункты вакцинации





В трех торговых центрах Волгограда и Волжского снова заработали пункты вакцинации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, теперь прививку от коронавируса можно сделать в «Акварели» в Советском районе Волгограда, в ТРК «Волгамолл» в Волжском и в Ворошиловском торговом центре.





Пункты работают в Волгограде ежедневно с 11:00 до 19:00 без выходных, а в Волжском с 12:00 и до 19:00. С собой нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС. Пройти вакцинацию в торговых центрах можно сразу от коронавируса и гриппа.

В ведомстве также напомнили, что прививки можно сделать и в 74 пунктах на базе поликлиниках. Кроме того, вакцинацией занимаются 178 мобильных бригад.