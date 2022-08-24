Общество

Котовскому водоканалу отказали в увеличении тарифов на воду для населения

Общество 24.08.2022 19:33
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24.08.2022 19:33



Комитет тарифного регулирования Волгоградской области сегодня, 24 августа на  заседании утвердил  тарифы на питьевое водоснабжение  и водоотведение для жителей Котово. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете, так, тариф на питьевую воду для населения составит 38,77 руб./куб.м, для бюджетных и прочих потребителей - 40,54 руб./куб.м, тариф на водоотведение для населения составит 35,83 руб./куб.м, для бюджетных и прочих потребителей - 37,50 руб./куб.м. 

Таким образом, тарифы для населения остались на прежнем уровне, заверили в ведостве. Они будут действовать в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

При этом комитет по тарифам утвердил производственную программу для МУП «Котово-Водоканал» в сфере водоотведения и холодного водоснабжения. Общий объем средств, которые будут потрачены на эти цели до конца года, составляет около 87 миллионов рублей. В частности, средства пойдут  на капремонт канализационных и водопроводных сетей, а также на улучшение показателей питьевой воды и  сокращение аварий на водоводах.  

В комитете отметили, что перед утверждением тарифов была  проведена экспертиза материалов, предоставленных МУП "Котово-Водоканал". Представители ведомства выезжали в Котово, где ознакомились с производственным процессом, оценили состояние объектов водоснабжения и водоотведения. Полученные в ходе поездки сведения были учтены при проведении экспертизы.  

Между тем, напомним, ранее МУП «Котово-Водоканал» выступило с предложением увеличения тарифов на водоотведение и водоснабжение почти в два раза. Так, расценки на воду на предприятии хотели поднять до 68,74 рубля за кубометр, а на водоотведение – до 70,04 рубля за кубометр. Руководство МУП обосновывало это крайней изношенностью сетей. При этом глава Котово Сергей Лесниченко поддержал эту инициативу. По его мнению, тарифы надо было увеличить обязательно, иначе, по его словам, «новый МУП через три месяца снова обанкротится». К тому же, указывал градоначальник, тарифы на воду не поднимались последние 10-15 лет. 

- Сильно поднимать не будем, но рублей на 10, наверное, надо. У нас уже лет 10-15 тариф на водоснабжение не поднимался. Сейчас 37 рублей, надо хотя бы 47 рублей, - так комментировал эту ситуацию Сергей Лесниченко. 

Между тем, жители Котово ранее высказывались, что за воду такого отвратительного качества, которая течет у них из кранов, больше похожую по цвету на крепкий кофе, только еще с глиной и песком,  «Водоканал» должен доплачивать им. К тому же их возмутило предложение решить проблемы предприятия за счет повышения тарифов для населения. 


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