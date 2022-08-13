«И за это надо платить?»: в Котово из кранов снова потекла жижа цвета крепкого кофе





Жители Котово Волгоградской области в очередной раз шокированы тем, что течет из кранов вместо воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улицах Губкина и Чапаева, эта жидкость похожа на что угодно, но только не на воду.





- Мы можем только гадать, что это – по цвету больше похоже на крепкий кофе или квас, - невесело шутят котовчане. – Но жить так уже невозможно. Этим нельзя ни посуду мыть, ни детей купать. При этом с нас еще и деньги берут за это безобразие. Хотя уже давно должны нам приплачивать – за постоянный стресс и невозможность пользоваться водой.







По словам жителей, ситуацию не спасают и специальные фильтры для воды. Они забиваются напрочь глиной через месяц использования.







При этом на территории Котово жители постоянно фиксирует порывы водопровода, из-за чего часто заливаются улицы, а также попадают в речку канализационные стоки.

























Депутаты и руководство городского поселения инициативу МУП поддержали. Так, тариф на водоснабжение в этом городском поселении составляет 37,18 руб. за куб.м. Его предлагают поднять до 68,74 руб. за куб.м. По водоотведению, соответственно, с 34,56 руб. до 70,04 руб. за куб.м.





Жители Котово категорически не согласны с намерением властей решить коммунальную проблему за счет населения.