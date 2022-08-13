«И за это надо платить?»: в Котово из кранов снова потекла жижа цвета крепкого кофе

Общество 13.08.2022 17:46
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13.08.2022 17:46
Жители Котово Волгоградской области в очередной раз шокированы тем, что течет из кранов вместо воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улицах Губкина и Чапаева, эта жидкость похожа на что угодно, но только не на воду.
- Мы можем только гадать, что это – по цвету больше похоже на крепкий кофе или квас, - невесело шутят котовчане. – Но жить так уже невозможно. Этим нельзя ни посуду мыть, ни детей купать. При этом с нас еще и деньги берут за это безобразие. Хотя уже давно должны нам приплачивать – за постоянный стресс и невозможность пользоваться водой.
По словам жителей, ситуацию не спасают и специальные фильтры для воды. Они забиваются напрочь глиной через месяц использования.
При этом на территории Котово жители постоянно фиксирует порывы водопровода, из-за чего часто заливаются улицы, а также попадают в речку канализационные стоки.
Между тем, в конце августа комитет тарифного регулирования Волгоградской области будет рассматривать вопрос о тарифах на питьевую воду и водоотведение для МУП «Котово-Водоканал». Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что муниципальное предприятие выступило с предложением увеличить тарифы для населения едва ли не в два раза, мотивируя это ветхостью сетей и оборудования.
Депутаты и руководство городского поселения инициативу МУП поддержали. Так, тариф на водоснабжение в этом городском поселении составляет 37,18 руб. за куб.м. Его предлагают поднять до 68,74 руб. за куб.м. По водоотведению, соответственно, с 34,56 руб. до 70,04 руб. за куб.м.
Жители Котово категорически не согласны с намерением властей решить коммунальную проблему за счет населения.
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