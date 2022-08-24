Под Волгоградом по дороге с рыбалки умер мужчина

В Светлоярском районе Волгоградской области накануне по дороге с рыбалки скончался 67-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в экстренных службах, пенсионер умер до приезда экипажа скорой помощи.

— Инцидент произошел на улице Степной в селе Райгород, — пояснил информагентству собственный источник в следственных органах. — «Скорую» вызвал его знакомый, с которым они вместе отправились порыбачить.

Известно, что пожилой мужчина погиб вечером 23 августа. Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

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