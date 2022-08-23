В Волгограде экскаватор смял две машины и перекрыл улицу Калинина

В Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием экскаватора и двух легковушек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, улица Калинина перекрыта для движения.





— LADA Granta стояла у бордюра. Сзади припарковался Kia Rio. Слева ехал экскаватор. Когда Kia тронулся, его зажало между экскаватором и LADA Granta, — рассказал информагентству очевидец происшествия. — Там еще Honda Civic припаркованный стоит, хозяина пока нет. Улица полностью перекрыта. Кто-то сразу разворачивается и объезжает по другим проездам. Некоторые прут через бордюр по деревьям.









Со слов очевидца, водитель экскаватора увидел иномарку Kia Rio в самый последний момент и уже ничего не смог сделать.





Фото: читатели ИА «Высота 102»