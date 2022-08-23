«Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам банка «Открытие» инвестировать в «Индекс Мосбиржи»

Экономика 23.08.2022 16:15 Реклама
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23.08.2022 16:15 Реклама
СК «Росгосстрах Жизнь» запустила новую стратегию «Индекс Мосбиржи» в рамках программы «Базис Актив» для клиентов банка «Открытие», которая позволяет получить потенциальный доход от роста российского фондового рынка. В ретроспективе максимальный рост индекса достигал 121%.
Основу стратегии «Индекс Мосбиржи» составляют акции крупнейших российских компаний, которые представляют все ключевые секторы экономики нашей страны. На топ-10 компаний приходится около 70% индекса, среди них «Лукойл», Сбербанк, «Газпром», «Норникель», «Новатэк», «Яндекс» и другие.
Программу «Базис Актив» со стратегией «Индекс Мосбиржи» можно оформить в рублях на 3 года или 5 лет. Минимальный взнос – от 50 тыс. рублей. Программа предусматривает коэффициент участия (КУ), который зависит от срока договора. Это значит, что в случае роста стоимости индекса в конце срока действия договора клиент получит 100% первоначально вложенных средств и доход с учетом коэффициента участия. При падении индекса клиент ничего не потеряет: страховщик вернет ему 100% вложенных средств.
Помимо инвестиционного дохода, работающие клиенты могут приумножить капитал за счет получения социального налогового вычета в размере 13%. Сервис по его оформлению включен в программу. Также клиенты защищены по рискам ухода из жизни: при страховом случае наследники страхователя могут получить до 800% от страховой суммы (это зависит от возраста клиента и срока действия программы).
— Индекс Мосбиржи состоит из акций перспективных и актуальных крупнейших российских компаний, поэтому стратегия по праву считается одним из главных индикаторов состояния российского фондового рынка. Влияние на ее рост будут оказывать в первую очередь активная переориентация инвесторов на российские ценные бумаги и снижение ставок по вкладам. Это сделает стратегию еще более привлекательной. Кроме того, сохраняющийся потенциал возобновления экономического роста в России, безусловно, найдет свое отражение в росте акций «Индекса Мосбиржи», — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь».
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