Экономика

Волгоградский «КАУСТИК» стал первым химическим предприятием региона - участником образовательного кластера

Экономика 22.08.2022 15:35 Новости компаний
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22.08.2022 15:35 Новости компаний



Соглашение о создании образовательно-производственного центра (кластера) по химической отрасли подписали руководители областного комитета образования, науки и молодежной политики, АО «КАУСТИК» и нескольких учебных заведений.

Новый образовательный кластер появится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на повышение эффективности подготовки студентов учебных заведений по специальностям, наиболее востребованным предприятиями различных отраслей экономики.

Подписанное соглашение предусматривает совместные действия региональных властей, АО «КАУСТИК», Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского, Себряковского технологического техникума и Волгоградского колледжа машиностроения и связи по созданию новой системы подготовки кадров для химической отрасли, в том числе путем обучения на производстве и с учетом потребностей предприятий в специалистах определенных профессий.

Волгоградский политехнический колледж вошел в число 70-ти победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление федеральных грантов по программе «Профессионалитет». Финансовую поддержку также окажет администрация Волгоградской области и АО «КАУСТИК». Именно в политехническом колледже будет создано экспериментальное учебно-производственное пространство и разработаны основные образовательные программы «Профессионалитета» в соответствии с потребностями АО «КАУСТИК».

В проекте участвуют три специальности и одна профессия, программы которых будут переработаны и адаптированы под требования предприятия-участника кластера. В колледже им. В.И. Вернадского студенты будут обучаться по усовершенствованным программам по специальностям «Электрохимическое производство», «Химическая технология органических веществ», «Технология аналитического контроля химических соединений» (эта программа также будет реализована в Себряковском технологическом техникуме). Волгоградский колледж машиностроения и связи в рамках проекта будет обучать профессии «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства» (по отраслям). За время действия программы планируется обучение 425 студентов во всех учебных заведениях-участниках кластера.

Информационная кампания по популяризации проекта, дни открытых дверей запланированы на осень текущего года. Прием документов на специальности «Профессионалитета» начнется с 15 июня 2023 года. До начала обучения студентов по обновленным программам участникам кластера предстоит большая работа: начиная с ремонта помещений и закупки специализированного оборудования до детальной проработки учебных планов с учетом потребностей реального производства. Первые студенты по этим программа начнут обучение 1 сентября 2023 года.

Для АО «КАУСТИК» участие в экспериментальной федеральной программе в качестве крупного партнера — это новый опыт. При этом сотрудничество предприятия с учебными заведениями региона успешно реализуется уже несколько десятилетий. Ежегодно по договорам о прохождении практики основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» принимает студентов 30 учебных заведений России. С начала этого года около 200 студентов прошли практику на «КАУСТИКе», а 94 — побывали на ознакомительных экскурсиях. 


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