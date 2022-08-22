Экономика 22.08.2022 18:19
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22.08.2022 18:19
Сельхозпроизводителями Волгоградской области в 2022 году посажено 3,4 тыс. гектаров картофеля, что на 39% больше, чем в 2021 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, увеличили посевы сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
За последние пять лет высадка картофеля в данной категории сельхозпроизводителей выросла на 67%, его доля в общей площади посевов в 2022 году составила 38% против 14% в 2018 году.
Однако больше фермеров высадили картофеля жители региона. По данным ведомства, в 2022 году на долю населения приходится около 62% всех картофельных плантаций.
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