В Волгограде студента взяли во время разборки чужого авто на запчасти





В Тракторозаводском районе Волгограде полицейские поймали с поличным 21-летнего студента колледжа, который пытался снять запчасти с припаркованной «девятки». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража»).

Подозрительного молодого человека рядом с припаркованным возле дома автомобилем полицейские заметили во время патрулирования территории. Позже выяснилось, что молодой человек пытался снять запчасти с автомобиля «ВАЗ-21093», который находился на улице Менжинского в неисправном состоянии.

После задержания студент признался в содеянном и пояснил, что похищенные запчасти планировал использовать для ремонта собственного автомобиля.