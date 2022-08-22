Экономика

ВТБ запускает новый вклад под 7,4%

Экономика 22.08.2022 09:40 Новости компаний
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22.08.2022 09:40 Новости компаний


ВТБ запускает новый сберегательный продукт - вклад «Ваше преимущество» в рублях для размещения средств на девять месяцев. Предложением смогут воспользоваться клиенты банка сегмента «Привилегия» и Private Banking. Вклад с уровнем доходности до 7,4% годовых предполагает возможность пополнения в первые 30 дней с даты открытия.

Минимальная сумма вклада – 700 тыс. рублей. Ставка зависит от размера депозита и при размещении до 5 млн рублей составляет 7% годовых, свыше 5 млн рублей – 7,4% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на счет клиента или капитализируются на вклад по выбору пользователя. 

Вклад доступен клиентам с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм» в дистанционных каналах или в любом отделении банка.

-Несмотря на продолжение политики снижения ключевой ставки со стороны регулятора, многие состоятельные клиенты интересуются среднесрочными депозитными продуктами. Они подходят как консервативным, так и более риск-ориентированным инвесторам, поскольку стабилизируют портфель, принося хорошую доходность. Возможность зафиксировать ставку на весь срок размещения и получить прогнозируемую прибыль, а также вносить и снимать средства, а значит управлять своим капиталом, делает вклад достаточно привлекательным в условиях экономической нестабильности, - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

-Сберегательные продукты в национальной валюте по-прежнему остаются наиболее привлекательным инструментом для размещения средств граждан. При этом сейчас происходит смещение интереса вкладчиков к более долгосрочным депозитам, что говорит о стабилизации потребительских ожиданий, однако горизонт планирования населения пока не вернулся к годовым значениям. В соответствии с потребностями клиентов мы разрабатываем новые продукты, в том числе предложили состоятельным клиентам вклад на 9 месяцев – сбалансированный по срокам размещения и доходности, - отметила Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

В августе ВТБ повысил на 0,5 п.п ставки по ряду вкладов для клиентов всех сегментов.  Депозит «Новое время» на 181 день сейчас можно оформить с доходностью до 7,1% годовых – предложение актуально при размещении средств в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания. Вклад «Надежная основа» при открытии в дистанционных каналах позволит получить доходность до 7,23% годовых. Средства размещаются на 370 дней, а минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей.

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения. Розничные клиенты открыли в банке 1,6 млн новых рублевых депозитов и 2,9 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 800 млрд рублей в 8 раз больше, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 38%.

 

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