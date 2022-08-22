Сотрудница ВТЗ стала лучшим наставником Волгоградской области

Актуально 22.08.2022 09:05
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22.08.2022 09:05
Сотрудница Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Лучшие практики наставничества-2022». Людмила Горюнова, ведущий специалист по кадрам управления развития и привлечения персонала, признана лидером в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».
Специалист ВТЗ презентовала на конкурсе инструменты вовлечения молодых сотрудников завода и студентов региональных вузов-партнеров в работу ежегодной Молодежной научно-практической конференции (МНПК) ТМК, где участники представляют собственные инновационные проектыпо совершенствованию существующих технологий и бизнес-процессов. Людмила Горюнова в течение десяти лет является наставником участников заводских МНПК и помогает молодым специалистам пройти сложный подготовительный отбор на заводских научно-практических конференциях.
— На ВТЗ выстроена система наставничества, которая позволяет более эффективно включать сотрудников в бизнес-процессы компании. В 2021 году в конкурсе наставников ВТЗ был признан лучшим в стране в номинации «Наставничество в области прорывных технологий». Отмечу, что предприятие всегда делится опытом и готово перенимать лучшие практики коллег из различных отраслей, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Всего в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2022» участвовали двенадцать предприятий Волгоградской области. Экспертный совет учитывал качество практических наработок, результативность, вероятность развития наставнического опыта и его применения за пределами региона. Представитель ВТЗ представит Волгоградскую область на всероссийском этапе конкурса.
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