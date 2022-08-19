В Волгоградской области пыльный ураган срывает крыши и валит деревья





Пыльная буря, которая захватила Волгоградскую область, уже привела к первым печальным последствиям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ураган валит деревья и срывает крыши. Подобные происшествия фиксируются в различных городах и районах региона.





Так, в Волжском на ул. Космонавтов, 29 дерево упало на припаркованную машину. В Новоаннинском ураган сорвал часть крыши балкона. В Котово также произошло падение нескольких деревьев, в том числе на машины и на проезжую часть. Также порывами ветра срывает кровлю домов. Обломками деревянных конструкций завалило вход в местный райком КПРФ.

Деревья в Котово падали и рядом с подъездами жилых домов. А в 6-ом микрорайоне Камышина огромный серебристый тополь вырвало прямо с корнем.





Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», пыльная буря переместилась в волгоградский регион из Казахстана. Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра 19 августа до 25 метров в секунду.





В МЧС по Волгоградской области напоминают, что в такую погоду нельзя оставлять автомобили около рекламных конструкций и рядом с деревьями, также нельзя подходить к оборванным электропроводам.

Но безопаснее всего переждать сильный ветер дома или в других любых помещениях.





Фото: телеграм-канала Жесть Волжского, Kotovo_live, Новоаннинский сегодня VK, Подслушано Камышин VK.