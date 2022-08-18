Синоптики: в Волгограде за 4 часа выпало осадков на 45 % больше нормы

В Волгограде за четыре часа 18 августа выпало осадков на 45 % выше месячной нормы. Об этом сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС. В общей сложности выпало 16 мм осадков.

Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится в областном центре и предстоящей ночью.

– В ночь на 19 августа осадки в Волгограде сохранятся: ожидаются сильные, но кратковременные дожди, прогнозируется увеличение количества выпавших осадков еще на 15 мм., – комментируют специалисты ЦГМС.

Напомним, что сильный ливень стал причиной транспортного коллапса в Волгограде во второй половине дня 18 августа. В результате непогоды улицы парализовали 10-балльные пробки. На Каче разгонять воду на проезжей части коммунальным службам снова пришлось с помощью тракторов и снегоуборочной техники.