Заснеженные трассы в августовский зной сняли на видео жители Старополтавского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации района, сегодня под утро в районе выпал град. При этом самые интенсивные осадки в виде ледяной крупы наблюдались по дороге в село Кано между населенными пунктами Харьковка и Верхний Еруслан.

Местные жители, которым пришлось рано утром проехать по дороге, покрытой снегом, были шокированы увиденным. И невесело шутили, мол, если бы знали, переобули колеса в зимнюю резину.

К счастью, по предварительным данным, неожиданный снег в августе не привел к дорожно-транспортным происшествиям.