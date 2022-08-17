Представляют угрозу жизни: МЧС предупредило волгоградцев о природных катаклизмах

Общество 17.08.2022 08:29
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17.08.2022 08:29
С сегодняшнего дня в Волгоградской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, так, с утра и до конца суток 17 августа, а также 18 и 19 августа в отдельных районах региона прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25м/с.
В МЧС призвали волгоградцев соблюдать меры безопасности в период угрозы так называемого КМЯ – комплекса метеорологических явлений. Он характеризуется сочетанием двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасных явлений, но близко к нему, и может представлять угрозу жизни или здоровью граждан и наносить материальный ущерб.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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