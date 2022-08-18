В Поволжье растет количество клиентов СберПремьер

Экономика 18.08.2022 10:21 Новости компаний
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18.08.2022 10:21 Новости компаний
На 12% выросло количество клиентов, выбирающих пакет услуг СберПремьер в регионах присутствия Поволжского банка. По информации пресс-службы финансово-кредитного учреждения в настоящий момент премиальным пакетом пользуются около 194 тысяч клиентов Сбера в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Чаще всего в данных регионах пакетом услуг СберПремьер пользуются клиенты в возрасте от 36 до 49 лет – 40% и молодые люди от 26 до 35 лет – 19%.
Канал премиального обслуживания СберПремьер предлагает своим клиентам услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. По словам Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, пакет услуг СберПремьер постоянно совершенствуется, основываясь на запросах клиентов.
В начале августа Сбер дополнил пакет услуг СберПремьер новыми опциями. К примеру, теперь владельцам пакета доступен СберПрайм с 12 сервисами, среди которых, подписка Okko «Оптимум», медиатека «Звук» и прочие. Также всем владельцам пакета услуг доступна СберКарта с возможностью снятия наличных без комиссии в любых банкоматах, обмена бонусов от СберСпасибо на рубли, а ещё повышенными бонусами в популярных категориях, которые больше не зависят от трат за месяц.
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