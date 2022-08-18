Здравоохранение

Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жару

Здравоохранение 18.08.2022 08:29
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18.08.2022 08:29



Заведующая поликлиникой Волгоградского областного клинического кардиологического центра, кандидат медицинских наук Наталья Давыдова поделилась советами, как защитить сердечно-сосудистую систему в аномально жаркие дни, когда столбик термометра поднимается до отметки 40 + и выше.
Наталья Александровна призывает не пренебрегать общеизвестными правилами поведения особенно тех, кто имеет диагностированные патологии сердца и сосудов (гипертензия, сердечно – сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и тд).

Обратитесь к специалисту

Главное: при любом недомогании и длительном ухудшении состояния, обратитесь за медицинской помощью. При угрожаемых состояниях – вызывайте скорую помощь! Не стоит медлить!
Перед началом летнего сезона  пациентам с проблемами в работе сердечно – сосудистой системы и тем, кто перенес различные операции, следует скорректировать дозировку жизненно важных препаратов. Увеличить либо понизить объем медикаментов может только dаш лечащий врач.

Соблюдайте водный баланс
Выпивайте не менее двух литров воды в день, лучше всего простой кипяченой. Помните, что недостаток жидкости приводит к риску возникновения тромбоза и потере важнейших для работы организма электролитов – магния, 
калия, кальция и других. Один из симптомов недостатка электролитов из – за обильного потоотделения – судороги в икрах ног. Откажитесь от любых спиртных и сладких, в том числе энергетических, напитков. Оптимальные напитки в жару – очищенная вода, близкая к температуре тела, либо несладкие, слабозаваренные натуральные чаи.

Резкие перепады температур опасны!
Не допускайте резкой смены температур. Перепады приводят к сокращению кровеносных сосудов,  сердечным приступам и нередко - летальному исходу. Не посещайте холодный душ сразу после интенсивных нагрузок, 
работы на участке, длительных прогулок и поездок. Не допускайте контакта с холодной водой после посещения парной. Дайте организму постепенно привыкнуть к смене температурного режима!

Отдыхайте и разминайтесь в долгом пути      
Во-первых, водителю необходимо делать регулярный отдых при длительном нахождении за рулем. От жары, как правило, снижается скорость реакции и появляется повышенная утомляемость. Кроме того, практика показывает, что застой крови в нижних конечностях в процессе долгих переездов ведет к возникновению тромбоза. Поэтому водителю и пассажирам рекомендовано прерываться и на пятиминутные физические разминки, как минимум, раз в два часа.

Правильное питание – ключ к отличному самочувствию

Наряду с запретом на прием алкоголя в жару, следует помнить, что прием острой, жареной и жирной пищи также негативно влияет на работу сердца. Отдайте предпочтение овощным блюдам, зерновым кашам и супам.
Скройтесь в тень от палящего солнца

В период с 12.00 до 18.00 – в разгар жаркого дня, представителям старшего поколения, пожилым лицам и людям с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы следует находиться в тени, в хорошо проветриваемом помещении;  также необходимо исключить либо строго нормировать любые физические нагрузки. Это правило, в общем, касается и всех жителей. Прямые солнечные лучи – наш враг!

Одевайтесь легко

В повседневном выборе следует использовать легкую, обязательно светлую, просторную одежду из натуральных материалов. Обязательно помните и о светлом головном уборе.

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