Происшествия

В Волжском на дачах пропал 35-летний мужчина

Происшествия 17.08.2022 20:13
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17.08.2022 20:13


35-летний мужчина пропал в СНТ «Строитель» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», волонтеры движения «Лиза Алерт» просят откликнуться всех, кто знает о местонахождении Антона Владимировича Отюскина. Его не могут найти с 12 августа.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

В какой одежде был мужчина, неизвестно.

Если вы видели этого человека, позвоните по телефону 89061679444 (Наталья) .

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