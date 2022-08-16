



Вопиющая история произошла на улице Елецкой в Волгограде, где владельцы частного коттеджа устроили конфликт с людьми, которые ждали на стихийной остановке маршрутку, стоя рядом с проезжей частью. В адрес мирных пешеходов посыпались беспочвенные обвинения и оскорбления, а потом и угрозы. В результате пострадала 27-летняя девушка: ее били по голове и таскали за волосы просто за то, что она оказалась рядом с этим частным домом. На место происшествия выезжала полиция, а позволивший себе насилие участник конфликта в разговоре с журналистами убеждал, что не виноват.

Все подробности – в материале ИА «Высота 102».

«Я просто стояла на пешеходной дорожке»

На улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда за Второй продольной вдоль дороги стоят в основном частные дома, которые отделяет от проезжей части асфальтированная пешеходная дорожка. Остановочных павильонов здесь нет, поэтому волгоградцы, которые едут в сторону поселка Дар-гора, вынуждены ждать маршрутку вдоль дороги. Так образуются стихийные остановки, которые, как оказалось, очень не нравятся владельцам коттеджей.

– В пятницу вечером (12 августа - Прим.ред.) я стояла на пешеходной дорожке возле дома №62, ждала родственников, которые должны были меня забрать на машине. Рядом у дороги было еще человек 10. Они ждали маршрутку. Ко мне подошла женщина, которая гуляла с маленьким ребенком, и стала выговаривать, что я стою на ее земле, в ее дворе. Она стала кричать и прогонять, говорила, чтобы мы уходили, так как это их земля. Я ей ответила, что стою на пешеходной дорожке, а не у нее во дворе, но женщина не унималась. Она очень сильно кричала, а потом стала кому-то звонить, – вспоминает случившееся Мария С.

Вскоре, по словам Марии, к дому подъехал белый Mercedes. Как потом выяснилось, за рулем иномарки был сын скандалившей женщины.

– Он выскочил из машины и сразу набросился на женщин, на меня, стал материться, прогонять всех. Я очень испугалась, поэтому достала телефон и стала снимать видео. Он накинулся на меня, требовал, чтобы я все удалила. Я отказалась. Тогда он вырвал телефон из рук, схватил за волосы, ударил по голове, – рассказывает пострадавшая девушка.

Через какое-то время телефон девушке вернули. Пострадавшая говорит, что испытала настоящий шок от случившегося. Ее побили, унизили и оскорбили только за то, что она стояла с пакетами на пешеходной дорожке и никого не трогала. Очевидцы вызвали полицию. Мария обратилась за медицинской помощью.

Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы, кровоподтеки в области головы и предплечья.





«Это выглядело как моральное насилие и садизм»

Другие женщины, которые перед потасовкой ждали маршрутку на той же стихийной остановке, подтверждают: конфликт спровоцировала жительница коттеджа, которая гуляла с ребенком.

– Она ходила по пешеходной дорожке туда-сюда. В какой-то момент в агрессивном духе ни с того ни с сего стала высказывать: мол, что вы тут стоите, это же вам не остановка, это наша земля. Стала кидаться на девушку, которая на дорожке стояла. Такая скромная, субтильная... Она на нее и набросилась. Потом подъехал мужчина. Он сразу выскочил из машины, стал кричать, какое имеют право оскорблять его мать, хотя его мать никто не оскорблял, а скорее было все наоборот, – рассказала информагентству одна из свидетельниц конфликта.

По словам волгоградки, сын женщины вел себя грубо, панибратски обращался к старшим по возрасту женщинам, ругался матом и даже пытался наехать на своей машине на девушку.

– В какой-то момент у него совсем упала планка и он накинулся на девушку, схватил ее за волосы. У нее длинные волосы, поэтому он хорошо ухватился и в буквальном смысле оттаскал ее за волосы. Девушка стала плакать, – вспоминает женщина. – Мне кажется, что они накинулись на нее, выбрали своей жертвой, потому что посчитали ее самой слабой среди нас... Это выглядело как моральное насилие и садизм. Он кричал: "Ты знаешь, кто я?" Мол, у него крутая машина и дом, и он может позволить все, что хочет. Это было отвратительно.

«Она провоцировала меня»





Установить личность мужчины на белом Mercedes не составило особого труда. Варлам Акопян в беседе с журналистами ИА «Высота 102» оказался не столь агрессивным, каким предстал перед женщинами 12 августа. Создавая впечатление интеллигентного горожанина, вину за конфликт он при этом полностью с себя снял, утверждая, что вступился за мать. С его слов, она гуляла с его ребенком и вежливо, не раз подчеркнул Варлам, просила женщин отойти от калитки. И это якобы не он, а женщины начали буянить и провоцировать.

– У нас на территории дома сделали остановку, пассажиры сделали остановку, которой вообще нету. Там нет остановки! Люди просто загородили въезд в дом, проезжую часть, проходную часть. Мне мать звонит, я на работе, и говорит, что не может уже выйти из дома с дитем, с моим маленьким ребенком, ребенку 1,5 года, – рассказывает Акопян.

По его словам, он подъехал по просьбе матери и тоже попросил женщин уйти. Мужчина утверждает, что никого не оскорблял и физическую силу не применял.

– Я приехал домой и говорю: "Вы что стоите, уважаемая?" Они начали буянить, говорят, что это я тут свою машину поставил как на парковку. Я им говорю: "Понимаете, я здесь живу. Я не могу к себе в дом заехать, у меня ворота открыться не могут". Эта дамочка достает свой телефон, начинает снимать на видео. Я говорю, зачем достала свой телефон? Она говорит: "А зачем ты пришел и буянишь?", – говорит участник конфликта.

– Я ее не бил, не трогал, ничё, – уверяет Варлам Акопян.





Акопян пояснил, что он и его семья устали от стихийной остановки и постоянного мусора. Обращались в дорожные службы и ГИБДД, но маршрутки продолжают останавливаться возле их коттеджа.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в полицию 12 августа поступила информация о происшествии на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда.

– Сообщение о конфликте поступало. Проводится проверка, – сказали в пресс-службе главка МВД.





Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»/ коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Варлам Акопян, ВК