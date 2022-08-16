Бочаров с главой Росавтодора облетели дорожные стройки Волгограда

Возведение обходов Волгограда и поселка Горьковского, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу, продолжение Нулевой и Первой Продольных магистралей, обустройство развязки на Третьей Продольной, реконструкция московской трассы — реализация этих и других проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры стали сегодня главными темами рабочей поездки главы региона Андрея Бочарова, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрия Сорокина.





Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, с борта вертолета глава региона и руководители госкомпаний осмотрели ход работ на крупных дорожных стройках.





Напомним, на текущий сезон запланированы ремонт и строительство порядка 630 км дорог, включая региональные, местные и федеральные участки трасс. Большая часть объектов включена в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Кроме того, по решению губернатора в 2022 году стартовала масштабная трехлетняя программа ремонта и строительства мостов и путепроводов — в 2022-м работы выполняют на 10 таких объектах.

Сформированные регионом в 2014 году планы по развитию дорожной сети поддержаны ключевыми профильными ведомствами — Росавтодором и Минтрансом.

Фото администрации Волгоградской области и ФКУ Упрдор Москва-Волгоград