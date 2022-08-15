Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний

Экономика 15.08.2022 13:13 Новости компаний
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15.08.2022 13:13 Новости компаний
Новый сервис банка «Контроль дневного лимита» позволяет ограничивать расходование средств на местах в холдинговых структурах с широкой географией бизнеса, когда исполнение платежей происходит в разных часовых поясах, и у казначея нет возможности контролировать расчеты в режиме онлайн.
При подключении услуги для каждого счета определяется максимальная сумма лимита, в рамках которого бухгалтер может осуществлять платежи. Если возникает потребность срочной оплаты, а установленного лимита не хватает, казначей может увеличить объем доступных средств в течение 2 часов.
Установить дневные лимиты корпоративные клиенты «Открытия» могут в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн».
— Корпорации с разветвленной региональной сетью заинтересованы в автоматизации процессов и усилении финансового контроля. Возможность установления расходного лимита для компаний группы позволит не допустить списания сверх установленных казначеем сумм, закрепить бюджетное правило внутри группы и обеспечить постоянную ликвидность группы компаний. Крупные корпоративные клиенты банка уже отметили сокращение трудозатрат казначейства на контроль платежей в своих территориальных подразделениях, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
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