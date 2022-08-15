ТМК повысила надежность системы хранения и обработки данных на ВТЗ





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые введен в эксплуатацию модульный центр обработки данных (МЦОД). Объект предназначен для размещения ИТ-оборудования предприятия, обеспечения его бесперебойной работы и позволяет увеличить объемы обрабатываемой информации.

Центр обработки данных состоит из трех изолированных от друг друга функциональных зон: серверного блока, энергоблока и входной группы. МЦОД оборудован необходимой инженерной инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения и отведения тепла от ИТ-оборудования, что позволяет достичь высоких показателей надежности хранения данных.





Центр оснащен новейшими системами диспетчеризации, противопожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, МЦОД при необходимости может быть расширен для увеличения вычислительных мощностей без отключения действующего оборудования.

— На ВТЗ активно идет процесс цифровизации производства, который предполагает увеличение массива данных и, соответственно, развитие ИТ-инфраструктуры. Создание модульного центра обработки данных — важный шаг в этом направлении, который соответствует актуальному тренду ТМК по повышению эффективности и применению современных цифровых решений, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Проект был реализован менее чем за полгода совместно с российским разработчиком и производителем модульных центров обработки данных— компанией GreenMDC.



