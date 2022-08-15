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ТМК повысила надежность системы хранения и обработки данных на ВТЗ

Актуально 15.08.2022 12:04
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15.08.2022 12:04


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые введен в эксплуатацию модульный центр обработки данных (МЦОД). Объект предназначен для размещения ИТ-оборудования предприятия, обеспечения его бесперебойной работы и позволяет увеличить объемы обрабатываемой информации.
Центр обработки данных состоит из трех изолированных от друг друга функциональных зон: серверного блока, энергоблока и входной группы. МЦОД оборудован необходимой инженерной инфраструктурой для бесперебойного электроснабжения и отведения тепла от ИТ-оборудования, что позволяет достичь высоких показателей надежности хранения данных. 

Центр оснащен новейшими системами диспетчеризации, противопожарной безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, МЦОД при необходимости может быть расширен для увеличения вычислительных мощностей без отключения действующего оборудования.
На ВТЗ активно идет процесс цифровизации производства, который предполагает увеличение массива данных и, соответственно, развитие ИТ-инфраструктуры. Создание модульного центра обработки данных — важный шаг в этом направлении, который соответствует актуальному тренду ТМК по повышению эффективности и применению современных цифровых решений, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Проект был реализован менее чем за полгода совместно с российским разработчиком и производителем модульных центров обработки данных— компанией GreenMDC.

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