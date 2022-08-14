«Дядя Федор, мы с тобой!»: волгоградский «Ротор» выиграл у «Биолога» со счетом 2:1









Сегодня, 14 августа, «Ротор» у себя дома одержал очередную победу в четвертом туре первенства Второй лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», «Биолог» из поселка Прогресс Краснодарского края был повержен со счетом 1:2. На трибунах активно болели 16523 зрителя, среди них был и губернатор Андрей Бочаров.









Перед началом матча, который прошел на стадионе «Волгоград Арена», футболисты, сотрудники клуба поздравили с 60-летием спортивного директора Федора Щербаченко. День рождения он отметил накануне. Ему вручили именную футболку, подарили песню в исполнении девочки. Развеселила болельщиков и собачка Федора Анатольевича, которой ради такого торжественного случая позволили погулять по полю.















После такой заводной преамбулы волгоградцы резво начали первый тайм, взяв мяч под свой контроль. Уже на 3-й минуте хозяева поля получили право на угловой – Илья Мартынов пробил головой, однако мяч чуть разминулся со штангой. Но неудача волгоградцев только раззадорила. И через несколько минут нападающий Ризван Умаров нанес удар из-за предела штрафной, однако вратарь «Биолога» справился с задачей и поймал мяч.













До перерыва на водопой никому из команд так и не удалось открыть счет. Волгоградские болельщики напомнили футболистам «Ротора» в кричалках, что «Нужен гол!». Однако гол едва не забили волгоградцам. Футболисты «Биолога» грамотно организовали атаку, вывели своего игрока на ударную позицию, но тут выручили защитники «Ротора», заблокировавшие выстрел. Но момент был явно неприятный для волгоградского клуба.















Еще одну попытку поразить ворота «Ротора» игроки соперника предприняли на 36-й минуте, разыграв штрафной. Соперник нанес удар головой по воротам, но Никита Кокарев не позволил мячу пересечь линию ворот.







А уже через две минуты «Ротор», наконец, открыл счет. После подачи с фланга Кирилла Родионова Илья Сафронов хорошо поработал головой в буквальном смысле этого слова, забив долгожданный гол.















В конце тайма Ризван Ахмедханов «пощекотал нервы» вратарю «Биолога», выстрелив издалека, но голкипер соперника, коснувшись рукой мяча, перевел его на угловой. Был шанс удвоить счет и у Кирилла Родионова. Оказавшись один на один с вратарем гостей, он все-таки не смог его переиграть.





Второй тайм «Ротор» начал так же активно и агрессивно, как и первую половину игры. Волгоградцы без раскачки принялись за дело и продолжили давление на оборону гостей.















На 47-й минуте Данил Пелих ударил из-за пределов штрафной, но мяч чуть-чуть разминулся со штангой. Пытался отличиться и Ризван Умаров – он нанес удар головой по воротам «Биолога», но мяч, пролетев, упал на верхнюю сетку.







Почти сразу после этого опасного момента ударил по воротам и Максим Мартусевич, но попал в перекладину.





Но за неудачи своих товарищей по команде отыгрался Илья Сафронов. Он отправил мяч в ворота гостей из удобной позиции и с близкого расстояния, не дав шанса голкиперу его отразить. И оформил дубль в этой встрече.















Но на 73-ой минуте игрокам «Биолога» все-таки удалось поразить ворота «Ротора». Волгоградцы потеряли мяч в центре поля, чем и воспользовались соперники – отобрали и быстро перевели к штрафной площади, реализовав голевой момент.















До конца матча опасных моментов никому из команд создать больше не удалось. Хотя игроки «Биолога» и старались хотя бы сравнять счет.















Таким образом, «Ротор», в активе которого уже 12 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице первенства Второй лиги.







Иван Тюгаев



Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще один опасный момент не смог реализовать на 11-й минуте Илья Сафронов – он вышел один на один с вратарем, однако, говоря простыми словами, промазал.