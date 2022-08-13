







Количество личных автомобилей жителей Волгоградской области увеличилось в 2021 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные Росстата, так, в прошлом году на тысячу жителей приходилось 432,4 автомобиля. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 429,3 машины на тысячу населения.





Волгоградская область по количеству личных авто занимает почетное второе место в ЮФО. Лидером по-прежнему остается Адыгея. В этой республике на тысячу жителей приходится 442,1 автомобиля. Меньше всего личных машин в Крыму – всего 218 на тысячу жителей.





Подсчитали в Росстате и количество автобусов, используемых для регулярных пассажирских перевозок. В Волгоградской области в прошлом году на линиях работали 2085 автобусов. Это меньше, чем в 2020 году – 2932 единицы транспорта. Интересно, что в 2010 году в регионе насчитывалось автобусов почти в три раза больше – 5503.





В прошлом же году среди регионов ЮФО по количеству автобусов отличился Краснодарский край – 6047 единиц транспорта. В Калмыкии их всего 220.