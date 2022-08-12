Экономика

ВТБ повысил доходность по депозитам до 7% годовых

Экономика 12.08.2022 18:31
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12.08.2022 18:31


ВТБ повысил процентные ставки по вкладам для розничных клиентов на 0,5 п.п. до 7% годовых. Депозиты позволяют разместить средства на срок 181 и 370 дней.

Ставка по вкладу «Новое время» повышается до 7% годовых – предложение актуально при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания, при открытии в офисах ставка будет составлять 6% годовых. Срок размещения во вклад «Новое время» составляет 181 день. Минимальная сумма депозита при дистанционном открытии  – 1 тыс. рублей.

Вклад «Надежная основа» позволит получить доходность от 6% годовых при открытии в отделениях банка ВТБ. Клиенты, воспользовавшиеся ВТБ Онлайн или устройствами самообслуживания, получат ставку 7%. Средства размещаются 370 дней, а минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей.

-На фоне стабилизации экономической ситуации средние ставки по сберегательным продуктам возвращаются к уровню начала года. В условиях снижения ставок клиенты все чаще обращают внимание на полугодовые и годовые депозиты, поэтому с сегодняшнего дня мы предлагаем повышенную доходность по рублевым вкладам на сроки 6 и 12 месяцев. Сберегательные продукты в национальной валюте в текущих реалиях остаются наиболее привлекательным инструментом для размещения средств, - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения.  Розничные клиенты открыли в банке 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей – в 8 раз быстрее, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 17% против 13% в прошлом году.


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