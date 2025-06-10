29-летней волгоградке через суд купили лекарство за 250 тысяч

В Волгограде 29-летнюю женщину удалось обеспечить жизненно необходимым лекарством только по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина является инвалидом 2-й группы по заболеванию сердечно-сосудистой системы и нуждается в приеме препарата, который ей длительное время не предоставлялся. А так как лекарство стоит более 250 тысяч рублей, купить его за свои деньги женщина не могла.

Прокуратура Ворошиловского района обратилась в суд с иском о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения обеспечить инвалида необходимым лекарством. Решением Советского районного суда Волгограда иск прокурора полностью удовлетворен.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено – женщина обеспечена лекарством в необходимом для лечения объеме.