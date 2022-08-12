В Волгоградской области почти 18 тыс. га леса поражены вредителями

Экология 12.08.2022 22:07
0
12.08.2022 22:07
Очаги насекомых-вредителей и болезней леса в Волгоградской области выявлены на общей площади более 17 700 га, в том числе на участках площадью более 1150 га требуется обработка.
Как сообщили в филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области», среди хвоегрызущих насекомых наибольшую площадь занимают очаги рыжего соснового пилильщика - более 8860 га. Наибольшие очаги вредителей действуют в Быковском, Ольховском и Урюпинском лесничествах Волгоградской области. В насаждениях площадью почти 690 га необходимы обработки леса.
Среди листогрызущих насекомых преобладают очаги зеленой дубовой листовертки в насаждениях площадью почти 4900 га, однако в настоящий момент проведение обработок лесов не требуется. Наибольшие очаги вредителя сосредоточены в Среднеахтубинском лесничестве.
Также на территории лесного фонда региона отмечаются очаги непарного шелкопряда, пяденицы зимней, пяденицы-обдирало обыкновенной, листоеда ильмового и шелкопряда дубового темнокрылого.
Очаги болезней леса занимают 23,6 га. Представлены они, в основном, корневой губкой, голландской болезнью ильмовых пород и расположены большей частью в Руднянском лесничестве. В насаждениях площадью 23 га необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.
Специалисты намерены провести очередное обследование очагов вредителей осенью. На основании новых данных будет принято решение о местах обработки лесов в 2023 году.
В Общественном центре Сбера затронут тему сохранения заповедных земель09.08.2022 13:53
Экология 09.08.2022 13:53
Под носом у чиновников в хуторе Бобры под Волгоградом незаконно добывали песок из Волги09.08.2022 08:38
Экология 09.08.2022 08:38
Так рождаются свалки: под Волгоградом работа мусорщика-нелегала попала на видео02.08.2022 18:42
Экология 02.08.2022 18:42
Экологи нашли источник отравившего рабочего газа под Волгоградом01.08.2022 11:18
Экология 01.08.2022 11:18
Птицефабрику под Волгоградом заставили рубить лес28.07.2022 13:35
Экология 28.07.2022 13:35
Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая Казанка27.07.2022 15:29
Экология 27.07.2022 15:29
Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчиком27.07.2022 15:17
Экология 27.07.2022 15:17
Клиенты ВТБ и Почта Банка направили на восстановление лесов в 1,5 раза больше средств26.07.2022 12:45
Экология 26.07.2022 12:45
В Волгограде на стройфирму завели дело из-за свалки отходов26.07.2022 08:15
Экология 26.07.2022 08:15
Еще четыре ерика расчистят под Волгоградом за два года25.07.2022 14:36
Экология 25.07.2022 14:36
Под Волгоградом 50 тысяч молодой стерляди выпустили в Волгу: видео15.07.2022 15:18
Экология 15.07.2022 15:18
Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурор15.07.2022 10:13
Экология 15.07.2022 10:13
В Волгограде под свалкой похоронили родник14.07.2022 08:14
Экология 14.07.2022 08:14
«Невозможно дышать»: жители юга Волгограда жалуются на странный воздух11.07.2022 20:54
Экология 11.07.2022 20:54
Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской области09.07.2022 08:20
Экология 09.07.2022 08:20