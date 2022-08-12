В Волгоградской области почти 18 тыс. га леса поражены вредителями









Очаги насекомых-вредителей и болезней леса в Волгоградской области выявлены на общей площади более 17 700 га, в том числе на участках площадью более 1150 га требуется обработка.

Как сообщили в филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области», среди хвоегрызущих насекомых наибольшую площадь занимают очаги рыжего соснового пилильщика - более 8860 га. Наибольшие очаги вредителей действуют в Быковском, Ольховском и Урюпинском лесничествах Волгоградской области. В насаждениях площадью почти 690 га необходимы обработки леса.

Среди листогрызущих насекомых преобладают очаги зеленой дубовой листовертки в насаждениях площадью почти 4900 га, однако в настоящий момент проведение обработок лесов не требуется. Наибольшие очаги вредителя сосредоточены в Среднеахтубинском лесничестве.

Также на территории лесного фонда региона отмечаются очаги непарного шелкопряда, пяденицы зимней, пяденицы-обдирало обыкновенной, листоеда ильмового и шелкопряда дубового темнокрылого.

Очаги болезней леса занимают 23,6 га. Представлены они, в основном, корневой губкой, голландской болезнью ильмовых пород и расположены большей частью в Руднянском лесничестве. В насаждениях площадью 23 га необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

Специалисты намерены провести очередное обследование очагов вредителей осенью. На основании новых данных будет принято решение о местах обработки лесов в 2023 году.



