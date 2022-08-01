Суд в Волгограде 2 августа рассмотрит жалобы виновных в смерти риелтора

Волгоградский областной суд завтра, 2 августа, рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о смерти риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в онлайн-чате. Как сообщает ИА «Высота 102», начало заседания запланировано на 10.00.

Как пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, процесс пройдет в режиме видеоконферецсвязи. Защита потерпевшей стороны, а также прокурор просят суд усилить назначенное осужденным наказание.

Юристы, представляющие интересы Анны Мелконян и Армана Смбатяна, настаивают на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. Адвокат Арсена Мелконяна также требует отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение.

Центральный райсуд Волгограда приговорил Арсена Мелконяна к 11 годам в колонии строгого режима, Анне Мелконян назначили пять с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима. Арману Смбатяна дали семь лет «строгача».

Арсен Мелконян, услышав приговор, буквально взорвался. Подсудимый стал сыпать угрозами в адрес сестры погибшего Романа Гребенюка.

Жестокое нападение на риелтора произошло 23 октября 2020 года в центре Волгограда. По версии следствия, в головной офис банка, расположенный на улице Коммунистической, зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян. В помещении при свидетелях Мелконян набросился с кулаками на своего оппонента. Позднее Гребенюк от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Замешанные в убийстве волгоградца Гребенюка требуют отмены приговора