Расследования

Суд в Волгограде 2 августа рассмотрит жалобы виновных в смерти риелтора

Расследования 01.08.2022 09:43
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01.08.2022 09:43


Волгоградский областной суд завтра, 2 августа,  рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о смерти риелтора Романа Гребенюка из-за ссоры в онлайн-чате. Как сообщает ИА «Высота 102», начало заседания запланировано на 10.00. 

Как пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, процесс пройдет в режиме видеоконферецсвязи. Защита потерпевшей стороны, а также прокурор просят суд усилить назначенное осужденным наказание. 

Юристы, представляющие интересы Анны Мелконян и Армана Смбатяна, настаивают на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. Адвокат Арсена Мелконяна также требует отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. 

Центральный райсуд Волгограда приговорил Арсена Мелконяна к 11 годам в колонии строгого режима, Анне Мелконян назначили пять с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима. Арману Смбатяна дали семь лет «строгача». 

Арсен Мелконян, услышав приговор, буквально взорвался. Подсудимый стал сыпать угрозами в адрес сестры погибшего Романа Гребенюка. 

Жестокое нападение на риелтора произошло 23 октября 2020 года в центре Волгограда. По версии следствия, в головной офис банка, расположенный на улице Коммунистической, зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян. В помещении при свидетелях Мелконян набросился с кулаками на своего оппонента. Позднее Гребенюк от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. 

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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