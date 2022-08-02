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«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗО

Общество 02.08.2022 17:55
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02.08.2022 17:55



В Волгоградском областном суде отложили рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела о смерти риелтора Романа Гребенюка. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание не состоялось из-за неявки защиты Анны Мелконян. 

— Судебное заседание отложено на 12 августа из-за неявки одного из адвокатов подсудимых, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

В редакцию ИА «Высота 102» сегодня обратилась сестра погибшего Романа Гребенюка Светлана. Волгоградка рассказала журналистам, что за несколько дней до суда, в котором должны были рассматриваться апелляции на приговор, ей снова поступили угрозы от Арсена Мелконяна. 

— Мне поступило извещение на телефон, что из СИЗО на мой адрес доставлено письмо от Арсена Мелконяна. Мне удалось его прочитать, воспользовавшись специальным сервисом. Там снова содержались угрозы расправой в отношении меня и моих близких, — рассказала информагентству Светлана Гребенюк. — Само письмо было составлено в ироничной, я бы даже сказала издевательской форме, с множеством смайликов, улыбочек и неуместных шуток. В самом начале он пожелал мне и моей семье крепости духа и фарта.  

По словам сестры Гребенюка, Арсен Мелконян в своем письме вспомнил и былые угрозы. 

— Мелконян напомнил мне, чтобы я готовила гробы для себя и своей семьи, потому что, когда он выйдет нас всех ждет отмщение. С его слов, он осуществит все свои угрозы от А до Я. Обещал всех нас убить. Мой адвокат направил в суд жалобу вместе с этим письмом с просьбой принять его во внимание и увеличить срок наказания. 


Светлана Гребенюк вспоминает, что Арсен Мелконян сразу после оглашения приговора стал сыпать в ее адрес угрозами. 

— До этого он всячески пытался выставить себя жертвой правосудия, набирал «очки» перед судом, — отмечает сестра погибшего риелтора. — После приговора он, видимо, понял, что терять уже нечего, и показал себя во всей красе. 

Что примечательно, защитники Анны Мелконян и Армана Смбатяна, настаивают на отмене приговора и оправдании своих подзащитных. Адвокат Арсена Мелконяна также требует отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. 

Защита потерпевшей стороны, а также прокурор в свою очередь просят суд усилить назначенное осужденным наказание. 

Центральным райсудом Волгограда Арсену Мелконяну назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сестре Мелконяна Анне суд назначил пять с половиной лет колонии общего режима. Супругу Анны Арману Смбатяну дали семь лет «строгача». 

По версии следствия, нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в Центральном районе Волгограда в офисе банка, расположенном на улице Коммунистической. В помещение зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян и при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента. Спустя некоторое время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации. 

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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