Экономика

ВТБ выпустил более 60% электронных закладных на ипотечном рынке

Экономика 11.08.2022 16:10 Новости компаний
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11.08.2022 16:10 Новости компаний


ВТБ по итогам июля нарастил выпуск электронных закладных в 1,6 раза по сравнению с июнем - до 6,6 тыс. Каждый второй документ был оформлен на этапе сопровождения действующего портфеля жилищных кредитов, что стало абсолютным рекордом для РФ. Доля ВТБ на рынке в июле достигла 64%. Общее количество цифровых закладных, выпущенных с момента старта проекта, превысило 27 тысяч.
Июль стал самым активным месяцем по числу оформленных цифровых закладных на фоне общего роста клиентской активности в сегменте жилищного кредитования. За этот месяц банком было оформлено порядка 6,6 тысяч цифровых закладных, что на 10% превысило результат за весь первый квартал 2022 года – период наиболее высокого спроса на ипотечные кредиты. Порядка 50% составили закладные на этапе сопровождения действующего портфеля.

- ВТБ активно развивает цифровые сервисы. В части ипотечного кредитования для нас важно не только обеспечить доступные условия, но и упростить процесс проведения сделок с недвижимостью. Важная веха на этом пути - переход банка на оформление электронных закладных. Цифровой формат документа позволяет исключить из процесса посещение клиентом МФЦ или офиса Росреестра как при получении ипотеки, так и на этапе ее сопровождения и полного погашения. Для банка работа с цифровыми закладными позволяет минимизировать бумажный документооборот и оптимизировать внутренние процессы, – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

ВТБ начал выпускать электронные закладные в июле прошлого года. Проект реализуется при поддержке ДОМ.РФ. На сегодняшний день сделки с использованием цифровых закладных превалируют в общем объеме ипотечных выдач банка.  С мая 2022 года ВТБ одним из первых на рынке перешел в полном объеме на выпуск электронных закладных на этапе сопровождения действующего портфеля жилищных кредитов. В этом случае цифровые документы оформляются после введения дома в эксплуатацию и получения заёмщиком права собственности. На текущий момент банк оформил порядка 6 тысяч электронных закладных на этапе сопровождения. 

-Прошлый год стал определяющим для цифровизации ипотечного рынка РФ. Вместе с коллегами нам удалось усовершенствовать процесс выпуска электронных закладных и запустить пилотные проекты для массового использования банками. В итоге существенно увеличена скорость обработки электронных закладных на стороне регистратора, сокращен процесс передачи данных в депозитарии до нескольких минут, что положительно сказалось на скорости регистрации прав на ипотеку. Электронные закладные в промышленных масштабах выпускают 8 банков, еще семь кредитных организаций провели разовые выпуски. Около 30% всех закладных на рынке выдается в электронном формате. Вместе с ростом этих цифр рынок ипотеки будет становится более цифровым, а значит максимально удобным для всех участников рынка, - отметил директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

В рамках проекта ВТБ формирует для клиента необходимый пакет документов, который, в том числе, включает закладную в цифровом виде. Документы подписываются электронной подписью участников сделки и представителя банка. Затем сотрудники ВТБ направляют их в Росреестр, который проводит регистрацию ипотеки и вносит сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается на учет в ВТБ Специализированный депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент может распоряжаться недвижимостью без ограничений.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев 2022 года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва и область (203 млрд), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (51,5 млрд рублей), Краснодарский край (24,9 млрд), Республика Татарстан (21,1 млрд) и Новосибирская область (14,9 млрд).

 



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