Под Волгоградом школьница попала в реанимацию после выстрела в грудь

В Ленинском районе Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил в грудь 13-летней школьнице. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в селе Заплавном.
— Выстрел был произведен из винтовки Hatsan калибра 4,5 мм из окна собственной квартиры, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — Проходившая мимо дома школьница получила тяжелое ранение.
По не подтвержденной официально информации, у пострадавшей пробито легкое.
— Несовершеннолетняя помещена в реанимационное отделение больницы № 7, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.
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