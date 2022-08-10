Происшествия

Под Волгоградом школьница попала в реанимацию после выстрела в грудь

Происшествия 10.08.2022 18:58
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10.08.2022 18:58


В Ленинском районе Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил в грудь 13-летней школьнице. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел в селе Заплавном. 

— Выстрел был произведен из винтовки Hatsan калибра 4,5 мм из окна собственной квартиры, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — Проходившая мимо дома  школьница получила тяжелое ранение. 

По не подтвержденной официально информации, у пострадавшей пробито легкое.    

— Несовершеннолетняя помещена в реанимационное отделение больницы № 7, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. 

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