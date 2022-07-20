Под Волгоградом во время конфликта между двумя братьями подстрелили третьего

В Чернышковском районе Волгоградской области в результате конфликта между двумя братьями огнестрельное ранение получил 45-летний мужчина. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, пострадавший является младшим братом и в ссоре своих родственников участия не принимал.

По словам представителя СУ СКР, в покушении на убийство обвиняется 58-летний мужчина.

– По данным следствия, 19 июля в одном из частных домов по улице Луговой рабочего поселка Чернышковский между двумя братьями – старшим и средним – произошел словесный конфликт, разрешить который 58-летний подозреваемый решил с помощью оружия, – рассказала обстоятельства происшествия информагентству Дарья Буянова. – Сходив за ружьем к своей знакомой, мужчина вновь отправился к своему среднему брату. При этом дверь в дом ему открыл младший брат, который в конфликте не был замешан. Вооруженный мужчина выстрелил из ружья, пробив снарядами дверь, а также ранив своего младшего брата.

Полицию и скорую помощь на место вызвали родственники, которые также находились в частном доме. 45-летний пострадавший с проникающим огнестрельным ранением поясничной области был незамедлительно доставлен в больницу.

– В настоящее время благодаря своевременному оказанию помощи угрозы его жизни нет, – сообщает Дарья Буянова. – Суровикинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело. Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий.

Стрелявший в брата мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.