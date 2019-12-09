



Автогидроподъемники и краны на автомобильном ходу будут задействованы в противоаварийных работах по защите от обрушения части карниза на здании Волгоградской медакадемии в центре города. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, это высшее учебное заведение осуществляет закупку у единственного поставщика. Цена вопроса - более 520 тысяч рублей. Шестиэтажное здание Областной высшей партийной школы им. Сталина, где сегодня находится Волгоградская медицинская академия, является объектом культурного наследия регионального значения.

В техническом задании указано, что конструктивные элементы здания усилят стальными обоймами, будет произведена в некоторых местах разборка кирпичных стен и плит козырьков.

Напомним, что летом прошлого года был объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации с целью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, которым является здание медицинской академии, в прошлом - Партшколы. Специалисты установили, что в целом здание находится в удовлетворительном состоянии. Однако ремонта требует фасад и цоколь. В частности, необходимо защитить о намокания дворовый фасад, повысить эффективность сбора и отвода воды от здания, возможно с изменением системы водоотведения.

Справка. Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени.

В 1951 году на стене главного фасада установлена мемориальная доска (бронзовое литье) с текстом: "Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы".

В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу.

В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание мединститута в 1970-х г. было объединено вставкой с проездной аркой по трассе ул. Пушкина с гостиницей "Волгоград" в единый уличный фасад. В 1970-е со стороны ул. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-этажный корпус.



