Федеральные новости

Только с согласия: Минцифры высказалось о сборе биометрии у россиян

Федеральные новости 09.08.2022 17:17
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09.08.2022 17:17



Сегодня, 9 августа, Минцифры официально озвучило свою позицию о сборе биометрических данных у россиян. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подготовленный проект приказа, на который ссылаются многие СМИ, не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. 
Там уточнили, что проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС). 
– Без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен. Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина, – подчеркивают в Минцифры РФ ключевые положения приказа.
Это можно сделать в банке, через мобильное приложение с 30 сентября 2022 года и в будущем - через МФЦ.
– Невозможно собирать биометрию с камер наблюдения, из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия, – отмечается в сообщении.
Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и их уничтожении.
Гражданин также будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на Госуслугах. Там же он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС. Проект приказа направлен на уточнение соответствующих процедур.
Минцифры уверяет, что будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане обязательно получали уведомления и  могли по своему желанию направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных.
– Сдача биометрии — это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов, – поясняют в Минцифры.
Тех граждан, которые сдали биометрические данные, просят не беспокоится об их сохранности, так как ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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