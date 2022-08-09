В Волгограде неисправимого алиментщика отправили в колонию-поселение

Расследования 09.08.2022 10:57
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09.08.2022 10:57
К 4 годам колонии-поселения приговорен житель Волгограда за неуплату алиментов на содержание сына. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Тракторозаводский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего).
В суде установлено, что подсудимый не платил алименты в течение полугода - с октября 2021 года по апрель 2022-го. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов к условной мере наказания.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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