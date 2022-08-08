ГАЗ в поле протаранил легковушку: под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали женщина и подросток

В Алексеевском районе Волгоградской области накануне примерно в 19.30 произошло лобовое ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки. Сообщается о двух пострадавших.

— По предварительной информации, на грунтовой дороге в пяти километрах от хутора Солонцовского столкнулись два встречных автомобиля LADA Granta под управлением 36-летней женщины и ГАЗ под управлением 35-летнего водителя, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате дорожного инцидента травмы получили два человека. Водителя и 16-летнюю пассажирку автомашины LADA Granta доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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