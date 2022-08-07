«Удачно сходили на водопой»: волгоградский «Ротор» выиграл третий матч в первенстве Второй лиги

Волгоградский «Ротор» одержал победу в третьем туре Второй лиги. Сегодня, 7 августа матч с клубом «Машук КМВ» из Пятигорска проходил на «Волгоград Арене». Поддержать свою команду пришли 16 243 болельщика, сообщает ИА «Высота 102».

Однако в начале встречи им пришлось понервничать — у «Ротора» игра поначалу явно не задалась. Волгоградцы отдали инициативу гостям с первых минут, чем соперник и воспользовался, завладев мячом и больше появляясь на половине поля «Ротора». Не обошлось и без ударов по воротам волгоградского клуба, правда, реальной опасности они не представляли.

Ситуация переломилась после так называемого водопоя — когда игру прекратили, чтобы футболисты смогли освежиться. Видимо, получив «волшебную пилюлю» от главного тренера Алексея Стукалова и ценные указания, футболисты «Ротора» вышли на поле уже другими – более энергичными и сыгранными и смогли продемонстрировать несколько почти удачных комбинаций, которые хотя и не закончились голами, но показали, что волгоградцы взяли себя в руки.

Так, уже на 29-ой минуте полузащитник «Ротора» Ризван Ахмедханов из-за предела штрафной ударил по воротам гостей, но мяч пролетел рядом со штангой. Затем на 34-ой минуте Артем Максименко вошел в штрафную соперника, выполнил прострел на дальнюю штангу, который пытался замкнуть наш Алексей Бутаревич, но мяч попал во внешнюю сторону сетки. Под конец первого тайма Андрей Козлов тоже пробил пару раз по воротам клуба из Пятигорска. Однако сначала мяч пролетел выше ворот, а еще одному голу не суждено было случиться благодаря вратарю «Машука».













Но уже буквально через минуту футболисты гостей создали два опасных момента. Тут уже мастерство проявил голкипер «Ротора» Никита Кокорев, который отбил мяч и перевел его на угловой. Соперники грамотно распорядились этим шансом и опасно прострелили по воротам «Ротора», однако мяч пролетел мимо цели.













У Ризвана Ахмедханова была еще одна возможность добыть очко для своей команды, однако он не смог переиграть голкипера пятигорцев. Не получилось это сделать и у Артема Максименко — он вышел один на один с вратарем «Машука», но пробить точно по воротам у него не вышло.













Концовка матча была не менее напряженной и драматичной. Второе очко команде принес Ризван Умаров, установивший, казалось бы уже окончательный счет в этом поединке. Однако на 94-ой минуте в ворота «Ротора» назначили пенальти, который удачно реализовал игрок «Машука». И «сухой» победы не получилось.















Таким образом, волгоградцы победили в этой встрече со счетом 2:1 под радостный рев трибун. Болельщики всю игру не оставляли свою команду один на один, всячески поддерживая футболистов кричалками и фирменной «волной». Сопернику можно было только посочувствовать — если на трибунах и были болельщики «Машука», то их не было ни слышно, ни видно.







После третьей победы подряд волгоградский «Ротор» возглавляет турнирную таблицу — в его активе 9 очков.













