Экономика 06.08.2022 16:09
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06.08.2022 16:09
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области снова выставил на торги заброшенное высотное здание в центре города, известное как Дом печати.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомимущество, начальная цена продажи - 86 281 000 рублей. Ранее, напомним, Дом печати на ул. Коммунистическая, 11 пытались продать за эту же цену, но ни одной заявки от участников не поступило. Аукцион был признан несостоявшимся.
В документации указано, что величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» (5% от цены первоначального предложения) составляет 4 314 050 рублей. Величина повышения «шаг аукциона» (50% «шага понижения») указан в размере 2 157 025 рублей.
Также указано, что минимальная цена предложения (цена отсечения), за которую может быть продан Дом печати, составляет 43 140 500 рублей.
Всего на продажу посредством публичного предложения выставлены государственное имущество - нежилые помещения общей площадью 5102,2 кв.м.
Напомним, что два прежних аукциона, которые объявлялись в июне 2022 и октябре 2021 года, были признаны несостоявшимися. Торги от 12 мая 2022 года отменили без объяснения причин.
Построенный в 1960 году 13-этажный Дом Печати на Привокзальной площади является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена СССР и вплоть до 2000-х годов здесь располагались редакции местных газет. На протяжении долгого времени сооружение отключено от коммуникаций и постепенно разрушается.
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