Заброшенный Дом печати в Волгограде отказались покупать за 86 миллионов

Общество 08.07.2022 20:37
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08.07.2022 20:37
Несостоявшимся признан в Волгограде аукцион по продаже заброшенного здания Дома печати в центре города на улице Коммунистической, 11. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол, ни одной заявки от потенциальных покупателей на аукцион не поступило.
Как ранее сообщало информагентство, новые торги стартовали 6 июня.
Начальная цена здания составляла 86 281 000 рублей. «Шаг» аукциона был заявлен в размере 4 314 050 рублей.
Напомним, что прежний аукцион от 18 октября 2021 года также был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги от 12 мая 2022 года отменили без объяснения причин.
Построенный в 1960 году 13-этажный Дом Печати на Привокзальной площади является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена СССР и вплоть до 2000-х годов здесь располагались редакции местных газет. На протяжении долгого времени сооружение отключено от коммуникаций и постепенно разрушается.
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