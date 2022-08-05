Происшествия

Страдает Альцгеймером: в Волгограде ищут 79-летнего пенсионера

Происшествия 05.08.2022 16:48
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05.08.2022 16:48


В Волгограде пропал 79-летний пенсионер, страдающий болезнью Альцгеймера. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данному факту проводится доследственная проверка. 

Юрий Иванович Анищенко  ушел из дома в Ворошиловском районе  29 июня и до настоящего времени не вернулся. 

Приметы пропавшего.: на вид 75-80 лет, рост примерно 175 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы на голове седые короткострижены, брови седые, широкие.

Особые приметы: на левой руке между большим и указательным пальцами на кисти татуировка в виде якоря и буквы «Ж».

В день исчезновения был одет в бейсболку светло-бежевого цвета, синее трико, белую рубашку (на нагрудном кармане вышивка в виде буквы «А»), черные туфли.

Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания Анищенко Ю.И., с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 8-960-880-05-25, 93-12-11, либо по номеру 02. Анонимность гарантируется.

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