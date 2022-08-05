В Волгограде мужчина скончался после падения на улице

В больнице № 15 скончался 34-летний житель Красноармейского района. Как стало известно «ИА Высота 102», мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму при падении на асфальт во время приступа эпилепсии.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без видимых телесных повреждений.

Известно, что сообщение о смерти пациента в медучреждении поступило в следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области накануне. Мужчину доставили в больницу 27 июля от дома № 45 по улице Удмуртской. Погибший проживал один, болел эпилепсией.

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