Спорт

На матч «Ротора» и «Машук-КМВ» в Волгограде продано 8 тысяч билетов

Спорт 04.08.2022 21:00
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04.08.2022 21:00



Волгоградские любители футбола скупают билеты на ближайший матч, который пройдет 7 августа на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в клубе, уже продано 8 тысяч билетов.
В воскресенье, 7 августа, волгоградский «Ротор» встретится на домашнем поле с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.
Принято решение открыть с пятницы, 5 августа, продажи билетов через кассы стадиона.
Кассы «Волгоград Арены» будут работать 5 и 6 августа с 10:00 до 18:00 (касса гейта №2).
7 августа с 14:00 до конца первого тайма (кассы гейтов №2 и 5).
Проход на стадион будет осуществляться через 2, 3, 5 и 6 гейты.
Вход для гостевых болельщиков и аккредитованных лиц – №5.

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