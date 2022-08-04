На матч «Ротора» и «Машук-КМВ» в Волгограде продано 8 тысяч билетов









Волгоградские любители футбола скупают билеты на ближайший матч, который пройдет 7 августа на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в клубе, уже продано 8 тысяч билетов.

В воскресенье, 7 августа, волгоградский «Ротор» встретится на домашнем поле с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.

Принято решение открыть с пятницы, 5 августа, продажи билетов через кассы стадиона.

Кассы «Волгоград Арены» будут работать 5 и 6 августа с 10:00 до 18:00 (касса гейта №2).

7 августа с 14:00 до конца первого тайма (кассы гейтов №2 и 5).

Проход на стадион будет осуществляться через 2, 3, 5 и 6 гейты.

Вход для гостевых болельщиков и аккредитованных лиц – №5.



