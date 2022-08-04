На матч «Ротора» и «Машук-КМВ» в Волгограде продано 8 тысяч билетов

Спорт 04.08.2022 21:00
0
04.08.2022 21:00
Волгоградские любители футбола скупают билеты на ближайший матч, который пройдет 7 августа на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщил ИА «Высота 102» источник в клубе, уже продано 8 тысяч билетов.
В воскресенье, 7 августа, волгоградский «Ротор» встретится на домашнем поле с командой «Машук-КМВ» из Пятигорска.
Принято решение открыть с пятницы, 5 августа, продажи билетов через кассы стадиона.
Кассы «Волгоград Арены» будут работать 5 и 6 августа с 10:00 до 18:00 (касса гейта №2).
7 августа с 14:00 до конца первого тайма (кассы гейтов №2 и 5).
Проход на стадион будет осуществляться через 2, 3, 5 и 6 гейты.
Вход для гостевых болельщиков и аккредитованных лиц – №5.
"С возвращением, дядя Федор!": волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 в гостях обыграл «Спартак-Нальчик»30.07.2022 19:37
Спорт 30.07.2022 19:37
Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемости27.07.2022 11:05
Спорт 27.07.2022 11:05
«Спасибо, парни!»: волгоградский «Ротор» открыл первенство Второй лиги победой над «Форте»24.07.2022 21:38
Спорт 24.07.2022 21:38
На матч волгоградского «Ротора» и «Форте» продали 20 тысяч билетов24.07.2022 13:07
Спорт 24.07.2022 13:07
Футболисты волгоградского «Ротора» сменили американскую форму на немецкую23.07.2022 10:33
Спорт 23.07.2022 10:33
Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»22.07.2022 07:57
Спорт 22.07.2022 07:57
24 июля футболисты «Ротора» откроют новый сезон на «Волгоград Арене»21.07.2022 19:44
Спорт 21.07.2022 19:44
«Ротор» зовет болельщиков с детьми на «Волгоград Арену»20.07.2022 20:55
Спорт 20.07.2022 20:55
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублей19.07.2022 20:08
Спорт 19.07.2022 20:08
В Волгограде пройдет ретро-матч памяти бывшего тренера «Ротора»18.07.2022 07:59
Спорт 18.07.2022 07:59
«Ротор» проиграл «Ессентукам» в пятом товарищеском матче17.07.2022 13:11
Спорт 17.07.2022 13:11
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»15.07.2022 16:01
Спорт 15.07.2022 16:01
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчах14.07.2022 20:51
Спорт 14.07.2022 20:51
«Они нам не товарищи»: волгоградский «Ротор» победил «Динамо» - 3:010.07.2022 20:45
Спорт 10.07.2022 20:45
«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:007.07.2022 20:07
Спорт 07.07.2022 20:07