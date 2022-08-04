Экономика 04.08.2022 20:13
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04.08.2022 20:13
Проект фестиваля «Горчично!», который планируется провести в 2023 году в Волгограде, вышел в финал всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма, который проводит Ростуризм.
Как сообщили в администрации региона, всего на конкурс были поданы 124 заявки из 47 субъектов РФ. По итогам отборочных туров в финал, который пройдет в очном формате во Владивостоке 22-24 сентября этого года, допущены 24 проекта, среди которых и волгоградский.
Предполагается, что фестиваль «Горчично!» пройдет на площадке музейного комплекса «Старая Сарепта». Программа мероприятий включает дегустацию горчичного масла и блюд, приготовленных с его использованием, реконструкцию быта эпохи императрицы Екатерины II и жизни поселения немцев-колонистов, гастрономическое шоу и многое другое.
Справка.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан в 1989 году на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии религиозного братства гернгутеров Сарепта. Он занимает площадь в 7,1 га, включает 27 строений, из которых 23 - федеральные памятники XVIII – ХIХ веков.
В мае 2014 года в одном из корпусов музея-заповедника открылся первый в России музей горчицы. Место для музея выбрано не случайно. На территории Сарепты в начале XIX века был построен первый в стране горчично-маслобойный завод. Здесь было положено начало разведению отечественной горчицы, и это место в XIX и начале XX века являлось центром горчичной промышленности России.
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