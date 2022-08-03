В Волгоградской области проведут гастрономический фестиваль за 4 млн

Общество 03.08.2022 21:45
0
03.08.2022 21:45
В Волгоградской области объявлен аукцион на поиск исполнителя, который в сентябре-октябре этого года проведет гастрономический фестиваль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило ГКУ «Региональный центр туризма». Начальная цена контракта составила 4 миллиона рублей.
Фестиваль планируется сделать ежегодным, а его главная цель – разработка новых гастрономических блюд как основы регионального «ресторанного сета», а также продление срока туристского сезона.
Мероприятие должно включать в себя профессиональный блок для обмена опытом шеф-поваров, образовательный блок для организаторов гастрономических туристских проектов, ярмарки, выставки, пикники и гастрономическое гала-представление с дегустацией. Исполнитель при этом должен обеспечить не менее 10% от всех участников фестиваля туристов. На фестиваль планируется пригласить и известных в России шеф-поваров.
Напомним, 30 июля на «Волгоград Арене» прошел аграрный фестиваль «Волга-Дон АГРО ФЕСТ». На нем были представлены продукты питания, производимые в регионе.Теперь задача - приготовить из этих продуктов такие блюда, которые бы захотелось попробовать туристам из других регионов.
Светлая радость: фоторепортаж из Усть-Медведецкого монастыря, отмечающего 370-летие03.08.2022 20:27
Общество 03.08.2022 20:27
В инфекционной больнице Волжского от COVID-19 умерла 84-летняя пенсионерка03.08.2022 19:58
Общество 03.08.2022 19:58
«Легче выбросить»: волгоградцы пол-лета ждут воды возле пересохшего «подарка» байкеров03.08.2022 18:42
Общество 03.08.2022 18:42
Яндекс включил Мамаев курган в Волгограде в пятёрку российских достопримечательностей03.08.2022 17:11
Общество 03.08.2022 17:11
Тысячи паломников в Волгоградской области отмечают 370-летие монастыря03.08.2022 12:28
Общество 03.08.2022 12:28
В Волгоградской области количество новых заболевших COVID-19 перевалило за сотню03.08.2022 12:11
Общество 03.08.2022 12:11
В Волгограде стоимость жилья выросла за 2 года в 1,5 раза03.08.2022 10:12
Общество 03.08.2022 10:12
В Волгоградской области увеличат траты на беженцев из ЛНР и ДНР03.08.2022 08:14
Общество 03.08.2022 08:14
Под Волгоградом простились с погибшим в Сирии 34-летним десантником02.08.2022 22:57
Общество 02.08.2022 22:57
На 61-м году жизни умер экс-глава детской колонии под Волгоградом02.08.2022 21:13
Общество 02.08.2022 21:13
Плесень, пепелище и дыры в потолке: в Волгограде в горевшем четыре раза общежитии остаются жить люди02.08.2022 20:38
Общество 02.08.2022 20:38
Волгоград в августе примет XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»02.08.2022 19:56
Общество 02.08.2022 19:56
Волгоградская область организует отдых детей из подшефного района ЛНР02.08.2022 18:23
Общество 02.08.2022 18:23
«Напомнил, чтобы я готовила гробы»: сестра убитого риелтора заявила о новых угрозах Мелконяна из СИЗО02.08.2022 17:55
Общество 02.08.2022 17:55
В Волгоградской области жителей станицы поили зеленой водой из реки02.08.2022 17:44
Общество 02.08.2022 17:44