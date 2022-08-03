В Волгоградской области проведут гастрономический фестиваль за 4 млн









В Волгоградской области объявлен аукцион на поиск исполнителя, который в сентябре-октябре этого года проведет гастрономический фестиваль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило ГКУ «Региональный центр туризма». Начальная цена контракта составила 4 миллиона рублей.





Фестиваль планируется сделать ежегодным, а его главная цель – разработка новых гастрономических блюд как основы регионального «ресторанного сета», а также продление срока туристского сезона.





Мероприятие должно включать в себя профессиональный блок для обмена опытом шеф-поваров, образовательный блок для организаторов гастрономических туристских проектов, ярмарки, выставки, пикники и гастрономическое гала-представление с дегустацией. Исполнитель при этом должен обеспечить не менее 10% от всех участников фестиваля туристов. На фестиваль планируется пригласить и известных в России шеф-поваров.



