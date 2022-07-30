Мини-танки, серебряная вода и вяленые сливы: на «Волгоград Арену» привезли еду и сувениры из районов Волгоградской области
Общество 30.07.2022 13:33
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30.07.2022 13:33
Небывалый ажиотаж вызвал у волгоградцев открывшийся на стадионе аграрный фестиваль «Волга-Дон АГРО ФЕСТ». Как сообщает ИА «Высота 102», сюда приехали сотни горожан, чтобы продегустировать продукцию местных производителей, приобрести сувениры на память, а также познакомиться с народными ремеслами.
От изобилия наших, волгоградских продуктов рябило в глазах. Аграрии из районов области, начиная от Палласовского и заканчивая Урюпинским, привезли сюда десятки видов овощей, необычайно вкусные сыры, домашние колбасы, стейки из мраморной говядины и копченых перепелок, необычные хлебные изделия, а также изысканные вина.
Елань по традиции представила многочисленные виды сыров, которые не уступают по вкусу европейским, а производятся исключительно из отечественных ингредиентов. Еланские чиновники заманивали гостей и на знаменитый Краишевский родник с чистейшей водой с повышенным содержанием серебра.
На фестивале можно было увидеть и новинки пищевой промышленности Волгоградской области – вяленые томаты, сливы и баклажаны, а также хлеб с добавлением нардека, арбузного меда.
Из Николаевского района, помимо продуктов питания, привезли сувенирные модели танков и даже целый скафандр летчика-космонавта Юрия Малышева, нашего земляка, которому посвящена целая музейная экспозиция в этом городе.
Самая разная рыба, ароматные приправы и масло, соусы, трехцветное сало – все это посетители фестиваля могли не только попробовать, но и приобрести.
Правда, в винном отделе, где проходила дегустация напитков из Дубовки, народу оказалось не так много. Возможно, из-за цены билета за вход в полторы тысячи рублей.
- Главная цель фестиваля – не только продемонстрировать возможности отечественных производителей, но и улучшить туристическую привлекательность региона в том числе с помощью организации новых гастрономических туров, - отметил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. – Также хочется показать молодежи, что в нашем регионе есть, куда приложить свои силы, и есть замечательная возможность поучаствовать в развитии региона.
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