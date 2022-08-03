Хутор Вертячий Городищенского района Волгоградской области потрясло жестокое убийство местного жителя. В августе прошлого года 47-летнего ветерана боевых действий Александра Сигачева нашли с множественными ранениями в собственном доме. По версии следствия, убийца нанес своему оппоненту в общей сложности не менее 41 удара мотыгой и ножом в различные части тела, в том числе в голову.

Городищенский райсуд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, 56-летнего Владимира Кастрицкого и назначил ему восемь лет строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Родственники погибшего и осужденного не согласны с решением суда. Сестра Владимира Кастрицкого считает, что истинный убийца так и не установлен. Мать погибшего — Лидия Сигачева — в свою очередь настаивает, что убийце ее сына дали слишком маленький срок.

Все подробности — в материале ИА «Высота 102».

«Убийца — совсем другой человек»





Следствием и судом установлено, что кровавая драма произошла из-за конфликта 45-летней сестры осужденного со ее супругом. В злополучный день летом 2021-го женщина, поругавшись с мужем, отправилась за защитой к старшему брату. Родственник немедля решил проучить обидчика.

Согласно выводам следствия, уже находясь в доме своей сестры, Владимир Кастицкий, взяв в руки металлическую мотыгу, нанес потерпевшему не менее 14 ударов в различные части тела, в том числе в голову. Затем мужчина не менее 27 раз ударил ножом своего оппонента в различные части тела, в том числе в грудную клетку. От полученных травм 47-летний местный житель скончался на месте.

Сестра осужденного Елена Кочеткова считает, что убийца — совсем другой человек.

— Мой брат выгораживал младшую сестру Татьяну, чтобы не ломать ей жизнь. Он говорил, что она молодая, а он уже свое пожил. На самом деле, именно моя сестра убила собственного мужа. Мать погибшего Лидия Сигачева, когда прибежала к ним в дом, увидела, как Таня смывала кровь с рук, — рассказала Елена. — У нее был стопроцентный мотив. Александр нашел другую женщину и хотел от нее уйти. Танька у нас непутевая. Нигде не работала, кутила, гуляла, дети от разных мужчин. А как узнала, что от нее Сашка собрался уходить, то у нее ревность взыграла, ненависть. Поэтому она так его ножом исполосовала, да мотыгой добила.

«Она всех нас прокляла»





Со слов Елены, погибший Александр Сигачев в последнее время работал в хуторе Паньшино — подрезал ветки, собирал яблоки.

— Пока муж зарабатывал хоть какие-то деньги, его жена практически каждый день уходила, что называется «в отрыв». Сам следователь говорил, что Александра била не мужская рука. Это мне рассказала тетка, после поездки в СИЗО к моему брату. Она ездила передать ему посылку, там все и узнала, — вспоминает женщина.

Елена Кочеткова рассказывает, что каждый в хуторе знает, что ее брат не признал вину.

— Он ничего не признает, но вспомнить ничего не может, говорит, что пьяный был. Просто сестру выгораживает. Я прям чувствую, что это она убила своего мужа. Буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы пересмотрели это дело. Мать Сашки хочет дойти до «Первого канала». Говорит, что все продаст, все деньги потратит, лишь бы справедливость восторжествовала.

При этом сестра осужденного за убийство Владимира не отрицает, что с матерью Александра у нее довольно напряженные отношения.

— Она после убийства всех нас прокляла. Кричала, что ненавидит. Знать теперь нас не хочет, — делится Елена.

Лидия Сигачева в свою очередь рассказала, что знакома с Еленой Кочетковой и отношения у них достаточно ровные.

— Знаю ее, конечно, как не знать? Нормально общаемся. Здрасьте-здрасьте. Но на похороны она не приезжала. Вообще ее здесь редко видим. Она давно в Волгоград уехала, — уточняет мать погибшего мужчины.

«Его буквально распотрошили»

Лидия Александровна считает, что суд дал слишком несерьезный срок убийце ее сына, тем более за такое жестокое преступление.

— Моего сына убил Владимир. Я уверена в этом на сто процентов. В тот день Таня ему позвонила и сказала зайти к ним домой, мол, Сашка мой ее обижает. Они постоянно ругались. Но это было их дело, я туда не лезла никогда. Владимир сразу взял нож и пошел к ним. То есть он умышленно шел убивать моего сына. Саша его вытолкнул с порога, тот разозлился и набросился на него. После убийства брат Тани мне сам позвонил и спросил: «Как я сына твоего убил? Хорошо?».





Как рассказала мать Александра, она сразу же после звонка бросилась в дом, где разыгралась кровавая трагедия.

— Я прибежала туда, увидела, что кровь с порожков стекает. Сын мой на животе лежал. Его буквально распотрошили. Представьте, 12 ударов по голове тяпкой, а потом еще ножом бить в сердце, печень, легкие.

По словам матери погибшего, ее сын служил в погранвойсках, а позже контрактником прошел обе чеченские кампании.

— Поэтому он так остервенело и бил моего сына. Знал, что если тот даст ему отпор — мало не покажется, — уверена Лидия Сигачева.

«Это не срок, а так — смех»

Пожилая женщина уточняет, что ее сноха Татьяна всегда где-то гуляла, вела праздный образ жизни, но в их отношения с ее сыном она никогда не лезла.

— И 40 дней не прошло, как Сашка умер, а она уже с другом его закрутила. Двадцать пять лет вместе прожили – и на тебе, — вздыхает Лидия Александровна.

Женщина считает, что за смерть ее сына Владимир должен получить намного больше, чем ему дали в итоге.

— Восемь лет это не срок, а так — смех. По-хорошему или 15 лет, или расстрелять к чертям собачьим. У нас все в хуторе недоумевают, почему так мало дали.

Следствием установлено, что осужденный признал свою вину. Со слов фигуранта дела, он ничего не мог вспомнить, кроме первого удара, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент совершения преступления, согласно материалам уголовного дела, супруга погибшего в доме не находилась.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Елена Кочеткова / Лидия Сигачева / СУ СКР по Волгоградской области

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